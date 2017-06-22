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Экс-главу Богдановича заподозрили в растратеСегодня в 18:39

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И поставили "неуд" за работу в 2016 году.

Дума городского округа Богданович 22 июня отказалась принимать отчет о деятельности главы города Владимира Москвина за прошлый год.

Как рассказал "Уралинформбюро" председатель гордумы Владимир Гребенщиков, за годы работы Москвина в муниципалитете накопилось множество как мелких, так и крайне крупных проблем.

"Конкретные претензии были высказаны в адрес главы по очень плохой работе здравоохранения и центральной городской больницы, по обращениям граждан - тысяча обращений к депутатам говорит о том, что их не слышат чиновники. Ну, и еще одна претензия, хоть пока и не была озвучена информация о возбуждении дела, касалась растраты в 2016 году бюджетных средств. Пусть она и не большая - 42 тысячи рублей, но сам факт был", - пояснил спикер.

"Неуд" чиновник получил вдогонку - контракт с ним закончился еще 4 марта 2017 года. Сейчас Москвин подал свои документы на очередной конкурс по замещению должности главы города. Помимо него на это кресло претендует более десятка человек. Вероятнее всего, 23 июня в рамках второго этапа отбора их отфильтруют. Депутаты не скрывают надежды, что комиссия не пропустит и Москвина.

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