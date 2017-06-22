В Арамили избран новый главаСегодня в 18:50
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Сысертский коммунальщик.
Главой Арамильского ГО стал депутат сысертской Думы, руководитель МУП ЖКХ "Сысертское" Виталий Никитенко. Решение приняли местные парламентарии 22 июня, передает "Уралинформбюро".
На пост главы городского округа претендовали 11 человек, однако конкурсный отбор прошли только трое. Конкуренцию Никитенко составили начальник группы технического контроля авиакомпании "Уктус" Андрей Маркелов и заместитель главного врача "Урала без наркотиков" Дамир Гарифуллин.
Бывший глава муниципалитета Владимир Герасименко перестал претендовать на должность после первого этапа. "Я не снялся с конкурса - я просто не пошел на конкурс. Это две разные вещи. У нас ситуация следующая: дума обесценила, дискредитировала себя в коррупционных скандалах. Соответственно, идти на думу и представлять какую-то программу развития бессмысленно. Я все, что должен был, за 5 лет уже сделал", - заявил он ранее "Уралинформбюро".
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