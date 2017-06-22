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"Народ против коррупции" выставил своего кандидата в свердловские губернаторыСегодня в 19:31

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Нежданным для политологов кандидатом в губернаторы Свердловской области 22 июня стал Виктор Костромин. Он возглавляет центральный совет Общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти".

Костромин был выдвинут кандидатом от Общероссийской политической партии "Народ против коррупции", учрежденной в декабре 2012 года. Следует отметить, что позавчера зарегистрированным кандидатом в губернаторы Севастополя от этой же партии стал Виктор Резанов

Как сообщили "Уралинформбюро" в свердловском облизбиркоме, члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам их рассмотрения Костромину было вручено разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования избирательного фонда.

Теперь седьмой кандидат на пост главы Свердловской области может в установленном порядке начать сбор подписей депутатов муниципальных дум в поддержку своего выдвижения. Согласно регионального законодательства, ему для продолжения борьбы необходимо собрать 126 таких автографов.

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