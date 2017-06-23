"Справедливая Россия" определилась с кандидатом в губернаторы ПрикамьяСегодня в 10:17
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Выбрали из своих.
Президиум центрального совета "Справедливой России" одобрил кандидатуру члена совета пермского регионального отделения партии Владимира Аликина в качестве кандидата на пост губернатора Прикамья. Конференции по его выдвижению состоится уже 23 июня, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СР.
Выборы губернатора Пермского края пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. На сегодняшний день в избирком подали документы уже 4 кандидата: поддержанный Кремлем врио губернатора Максим Решетников ("Единая Россия"), московский адвокат Ирина Филатова (КПРФ), депутат регионального Заксобрания Олег Постников (ЛДПР) и член крайизбиркома Андрей Степанов ("Патриоты России").
Стоит отметить, что лидер движения "Выбор" Константин Окунев, которого политологи называют главным оппонентом Решетникова, на данный момент еще даже не выдвинут. Ранее предполагалось, что Окунев может стать единым кандидатом от оппозиции, однако по имеющейся сейчас информации он, вероятнее всего, пойдет на выборы либо от "Родины", либо от "Яблока".
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