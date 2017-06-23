Депутаты устали терпеть коррупцию.

Депутаты партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" намерены инициировать процесс импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Также за отставку главы государства выступают представители других парламентских фракций и ряд внефракционных политиков, пишут "Известия". Парламентарии объединяются против Порошенко потому, что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

На сегодняшний день возможность импичмента президента предусмотрена в конституции Украины, однако закон, прописывающий саму процедуру, отсутствует с самого основания государства, передает "Уралинформбюро". Недавно соответствующие поправки были внесены в Раду.