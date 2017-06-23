Окунев пошел на выборы пермского губернатора с "Городами России"Сегодня в 16:20
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Уже готовятся документы в избирком.
Пермское региональное отделение партии "Города России" выдвинуло лидера движения "Выбор" Константина Окунева на выборы губернатора Прикамья. Новоявленный кандидат 23 июня получил единогласную поддержку участников партконференции.
Выбор партии, от которой идти на выборы, Окунев объяснил тем, что она, помимо идеологических симпатий, прошла проверку административным давлением. "Давление оказывалось на все партии, которые вступали со мной в переговоры - у всех возникали какие-то сложности с моим выдвижением. Я договаривался на федеральном уровне с "Партией Роста" и "Яблоком", на региональном - со "Справедливой Россией"", - рассказал "Уралинформбюро" Окунев.
Документы в краевую избирательную комиссию кандидат понесет уже 26 июня. Окунев намерен все выходные готовить бумаги, чтобы у комиссии не было "к чему придраться". "Интерес у властей ко мне большой. Обычно на партийные конференции приходит один человек от избиркома. А у нас их пришло сразу четверо", - отмечает политик.
Стоит отметить, что политологи называют Окунева главным оппонентом врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, который ранее получил поддержку Кремля и "Единой России".
Кандидат от "Городов России" позитивно оценивает свои шансы пройти муниципальный фильтр - собрать подписи 6% депутатов в 75% муниципалитетах региона. "Мы вели работу давно: я лично объехал половину территорий, а мои соратники - другую половину. Думаю, что нам будет сложно - людей шантажом, запугиванием и прочим заставляют ставить подписи за Решетникова (врио губернатора) и Степанова (член крайизбиркома, кандидат от "Патриотов России"), но оптимизм в этом вопросе есть", - заключил Окунев.
Выборы губернатора Пермского края пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. На сегодняшний день, помимо Решетникова, в избирком подали документы еще 3 кандидата: московский адвокат Ирина Филатова (КПРФ), депутат регионального Заксобрания Олег Постников (ЛДПР) и член крайизбиркома Андрей Степанов ("Патриоты России"). "Справедливой России" покат только заявила о намерении выдвинуть на выборы члена совета пермского регионального отделения партии Владимира Аликина.
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