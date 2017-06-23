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Путина ждут в ПермиСегодня в 15:33

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Цель визита неизвестна.

Президент России Владимир Путин 27 июня прилетит с рабочим визитом в Пермский край, сообщает Properm.ru. Цель визита главы государства портал не называет.

В пресс-службе администрации губернатора Прикамья, однако, "Уралинформбюро" сообщили, что не располагают информацией о приезде Путина.

Стоит отметить, что в последнее время крупные федеральные чины зачастили в Прикамье. 21 июня регион посетили министр транспорта России Максим Соколов и руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт, а ранее, 16 июня, - министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

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