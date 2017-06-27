"Патриоты России" выдвинули в свердловские губернаторы легкоатлетку26 июня в 09:33
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Из Нижнего Тагила.
Свердловское региональное отделение "Патриотов России" выдвинуло серебряную призерку летних Олимпийский игр 2004 года Олесю Красномовец на выборы губернатора Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
"Над предложением "Патриотов России" я думала некоторое время, но приняла, потому что мне близки цели и задачи, которые ставит новое руководство в части работы с молодежью, развитием гражданских инициатив и реализации проектов, связанных со спортом, физической культурой и здоровым образом жизни", - заявила легкоатлетка.
Таким образом в области уже 8 претендентов на пост главы региона: врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), депутат областного Законодательного собрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ), а также депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
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