Он полгода исполнял обязанности главы.

Романа Рудометова официально назначили главой администрации Октябрьского района Екатеринбурга. Информация опубликована на сайте мэрии, передает "Уралинформбюро".

В течение последних 7 месяцев Рудометов возглавлял райадминистрацию в качестве исполняющего обязанности. Его предшественник Александр Мирошник, при котором Рудометов работал заместителем по благоустройству, лишился поста в начале ноября 2016 года. Отставки чиновника через суд добилась областная прокуратура. Поводом для этого стала неснятая и непогашенная судимость Мирошника – весной 2016 года он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями за покупку "золотых" трамваев. Будучи главой Октябрьского района, до этого руководивший Екатеринбургским трамвайно-троллейбусным управлением чиновник купил у последнего по завышенной цене 6 списанных трамваев. На их ремонт ушло 7,3 миллиона рублей.



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