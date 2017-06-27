На выборы главы Прикамья заявился экс-министр26 июня в 16:45
- Текст
И приготовился к сбору подписей.
Пермское региональное отделение "Партии Великое Отечество" определилось с кандидатом на пост главы Прикамья. Делегаты конференции единогласно поддержали Олега Хараськина.
"После подачи необходимых документов по выдвижению для регистрации нашего кандидата необходимо будет собрать минимум 250 подписей муниципальных депутатов. Региональное отделение готовится к серьезной работе", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.
Ранее Хараськин занимал властные посты: с 2006 по 2008 год являлся министром сельского хозяйства Пермского края, а с 2011 по 2016 год руководил аппаратом главного федерального инспектора по региону. Сейчас он возглавляет институт регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив.
Выборы главы Прикамья пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. На сегодняшний день на пост губернатора претендуют еще 6 человек: врио губернатора Пермского края Максим Решетников, московский адвокат Ирина Филатова (КПРФ), депутат регионального Заксобрания Олег Постников (ЛДПР), член крайизбиркома Андрей Степанов ("Патриоты России"), лидер движения "Выбор" Константин Окунев ("Города России"), член совета реготделения "Справедливой России" Владимир Аликин.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
26 июня в 20:23
На Южном Урале грибник 3 дня бродил по лесу
Пока его не нашли.26 июня в 20:08
Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года
На день.26 июня в 20:00
Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
Суд Мадрида дал добро.26 июня в 19:40
Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
Но остался одним из богатейших.26 июня в 18:35
Жители Югры поднимают бунт и требуют 15 миллиардов рублей
Для своих детей.26 июня в 18:16
В Югре 3-летний мальчик выпал из окна 7 этажа
Он погиб.26 июня в 18:12
Смартфоны делают людей глупее
Только одним своим присутствием.26 июня в 18:11
"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
И офисы тоже.26 июня в 17:54
Запинавший пастуха до смерти свердловчанин сел на 9 лет
Он выплатит 1 миллион.26 июня в 17:48
Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой дошло до суда
На скамье подсудимых ее бывший муж.26 июня в 17:46
"Белый китаец" косит челябинцев
За месяц погибло 30 человек.26 июня в 17:40
ММК инвестирует в экологию 3,8 миллиарда рублей
В 2017 году.26 июня в 17:24
Урал показал рекордный рост страховых сборов
По итогам первого квартала 2017 года.26 июня в 17:12
В Перми медбрат наркодиспансера избил пациента до смерти
Его арестовали.26 июня в 17:10
Валентин Гафт отказался от творческого вечера в Екатеринбурге
Из-за плохого самочувствия.
Главные новости
- 26 июня в 19:40Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
- 26 июня в 18:11"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
- 26 июня в 16:31Екатеринбургскую телебашню может спасти ЭКСПО
- 26 июня в 16:13В Екатеринбурге разыскивают вандалов с автовышкой
- 26 июня в 15:13Ветхие пленники "Медной горы"
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!