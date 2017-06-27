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На выборы главы Прикамья заявился экс-министр26 июня в 16:45

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И приготовился к сбору подписей.

Пермское региональное отделение "Партии Великое Отечество" определилось с кандидатом на пост главы Прикамья. Делегаты конференции единогласно поддержали Олега Хараськина.

"После подачи необходимых документов по выдвижению для регистрации нашего кандидата необходимо будет собрать минимум 250 подписей муниципальных депутатов. Региональное отделение готовится к серьезной работе", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.

Ранее Хараськин занимал властные посты: с 2006 по 2008 год являлся министром сельского хозяйства Пермского края, а с 2011 по 2016 год руководил аппаратом главного федерального инспектора по региону. Сейчас он возглавляет институт регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив.

Выборы главы Прикамья пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. На сегодняшний день на пост губернатора претендуют еще 6 человек: врио губернатора Пермского края Максим Решетников, московский адвокат Ирина Филатова (КПРФ), депутат регионального Заксобрания Олег Постников (ЛДПР), член крайизбиркома Андрей Степанов ("Патриоты России"), лидер движения "Выбор" Константин Окунев ("Города России"), член совета реготделения "Справедливой России" Владимир Аликин.

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