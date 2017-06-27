Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов 26 июня в 19:40
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Но остался одним из богатейших.
Губернаторы субъектов РФ за 2016 год заработали на всех 756,8 миллионов рублей. Итоги декларационной кампании подвел журнал "Коммерсант.Власть".
Лидера прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых глав регионов - руководителя Челябинской области Бориса Дубровского - "обскакал" глава Московской области Андрей Воробьев. Он заработал 97,9 миллиона рублей, тогда как Дубровский довольствовался лишь 73,8 миллиона, потеряв по сравнению с 2016 годом 4,1 миллиона рублей. Такой "вираж судьбы" позволил включить главу Южного Урала и в число самых обедневших губернаторов. Кроме того, Б.Дубровский сменил свой BMW на Mercedes.
Остался в числе старожилов топ-10 высокооплачиваемых глав регионов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. За год он пополнил семейный бюджет на 20 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
Среди самых разбогатевших замечен руководитель Тюменской области Владимир Якушев, чей доход по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,9 миллиона рублей. У него же оказался самый большой дом среди уральских коллег - 472,1 квадратного метра.
Значительно меньше остальных получают главы Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Псковской области. Рашид Темрезов, Алексей Орлов и Андрей Турчак задекларировали доход в 1 миллион 300 тысяч, 1 миллион 200 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно.
При этом супруга Турчака заработала за год в 53,5 раза больше мужа - 37,5 миллиона рублей. Но даже ей далеко до жены главы Татарстана: Гульсина Минниханова пополнила семейный бюджет на 2,35 миллиарда рублей.
В пятерку "самых расквартированных" попал новый глава Пермского края. Максим Решетников владеет квартирой площадью 258,4 квадратного метра. На девятой строчке этого рейтинга оказалась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова с квартирой площадью 186,2 "квадрата". Она же, единственная из коллег, указала пенсию в качестве иного источника дохода.
Более того, хозяйка Югры вошла в число самых близких к народу - средний доход по ХМАО равен почти четверти губернаторского (24,79%). Чего не скажешь все про того же Дубровского, у которого данный коэффициент составляет всего лишь 0,49%.
Стоит отметить, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев держится в числе "середнячков". За 2016 год он заработал 3,3 миллиона рублей, а его супруга - почти 10 миллионов. Чета и их ребенок владеют тремя квартирами площадью 144, 131 и 118 квадратных метров, а также Toyota Rav4, автоприцепом и гидроциклом.
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