И финансированием терроризма.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности. Депутатам предстоит ратифицировать разработанный с учетом российского законодательства документ, передает "Уралинформбюро".

В пояснительной записке отмечается, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Принятие документа потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся административной ответственности за легализацию незаконно полученных денег для юридических лиц.

Ранее конвенция Совета Европы получила одобрение российского правительства.