Парфенов пропиарится на "сокращениях" сотрудников Качканарского ГОКаСегодня в 14:33
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Банкир выступит на митинге.
Кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов едет в Качканар. Коммунисты подготовили для него протестную площадку, где он, на фоне спасения рабочих местного ГОКа от неких сокращений, сможет продекламировать свои предвыборные лозунги.
Помог коммунистам в организации митинга председатель профсоюза Качканарского ГОКа Анатолий Пьянков, который, по данным источников "Уралинформбюро", также преследует политические цели - в 2018 году он планирует избраться в Качканарскую городскую думу и "протащить" с собой как можно больше соратников.
Следует отметить, что весь процесс организации митинга проходит под одобрительное молчание мэра города Сергея Набоких - с определенной долей вероятности он планирует переизбраться на третий срок, благодаря гипотетической помощи "думского большинства" Пьянкова.
На политизированность митинга указывает и тот факт, что ни о каком сокращении речи никогда не шло - те 500 сотрудников упраздняемого подразделения ГОКа, которых коммунисты и Пьянков собираются защищать от якобы сокращений, будут лишь перераспределены по другим отделам предприятия и продолжат работу.
"Я сегодня представляю численность Качканара и вижу, что есть нехватка людей, есть места, в которых людей чуть больше, с избытком - их можно перевести из одного подразделения в другое. Если человек уйдет с ГОКа... В этом городе работы больше нет. И я несу ответственность за тех людей, которые у нас работают. И ЕВРАЗ несет ответственность," - пояснил "Уралинформбюро" управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарев.
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