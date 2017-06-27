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На ИННОПРОМ-2017 приедет Алексей КудринСегодня в 14:31

  • Текст

Обсудить цифровизацию.

Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует посетить международную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 11 июля 2017 года. Он заявлен спикером на пленарной сессии "Цифровые предприятия: от датчика к бизнес-решениям".

Как стало известно "Уралинформбюро", вместе с ним в дискуссии примет участие президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко.

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