Обсудить цифровизацию.

Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует посетить международную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 11 июля 2017 года. Он заявлен спикером на пленарной сессии "Цифровые предприятия: от датчика к бизнес-решениям".

Как стало известно "Уралинформбюро", вместе с ним в дискуссии примет участие президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко.