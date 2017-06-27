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Сергей Степашин откроет памятник на Среднем УралеСегодня в 16:32

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Княгине Романовой.

29 июня 2017 года председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе государственной корпорации. Отмечается, что цель его визита не связана с тематикой жилищно-коммунального хозяйства.

Как стало известно "Уралинформбюро", Степашин в качестве председателя Императорского Православного Палестинского Общества примет участие в торжественном открытии памятника Великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой, которое состоится в полдень 29 июня на площади возле Свято-Троицкого собора в Алапаевске. Вместе с ним на мероприятии будут присутствовать глава региона Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

После двухмесячного заточения в здании алапаевской Напольной школы в июле 1918 года Елизавета Федоровна была сброшена большевиками в шахту неподалеку от этого города.

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