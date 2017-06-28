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Свердловским кандидатам в мэры не хватает квалификацииСегодня в 11:36

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Кадры пора омолаживать.

Свердловская область испытывает явный дефицит управленческих кадров. Об этом 28 июня на заседании регионального правительства заявил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. До конца 2017 года власти намереваются доработать процедуру отбора кандидатов в главы муниципальных образований.

"Опыт проведения конкурсов в муниципалитетах обозначил необходимость новых подходов и методик к формированию резерва управленческих кадров органов местного самоуправления. Конкурсные комиссии столкнулись с тем, что на местах остро не хватает квалифицированных кадров. Даже если на конкурс заявляется много человек, выбрать достойного и опытного довольно сложно. По этой причине в некоторых местах конкурсы переносились по нашему решению и проводились повторно. Поэтому возникла необходимость включения в положение о проведение конкурсов дополнительных оценочных процедур. В будущем предлагаю постоянно актуализировать списки молодых, перспективных кадров на руководящие должности", - сказал Тунгусов.

Над решением уже работают профильные департаменты администрации губернатора: местного самоуправления, кадровой политики и внутренней политики. Выработанное решение будет направлено на подпись врио губернатора Евгению Куйвашеву, передает "Уралинформбюро".

Всего в 2017 году сроки полномочий заканчиваются у глав 45 муниципальных образований. В первом полугодии свердловскими думами избрано уже 7 глав, 3 из которых - на второй срок. Во втором полугодии избранных глав будет гораздо больше - в 36 муниципалитетах их будут избирать депутаты.

Конкурсные процедуры проводятся в Богдановиче, Дегтярске и Новоуральске. Объявлены конкурсы и начат прием документов в Асбесте, Бисерти, Краснотурьинске, Пелыме, Полевском, Дружининском городском поселении и Михайловском муниципальном образовании. В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав пройдут в Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском, Баженовском и Заречном сельских поселениях.

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