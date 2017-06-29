За плохую работу.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников распорядился уволить и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта Сергея Сесюнина. Об этом чиновник заявил 28 июня.

Как пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко, Решетникова не утроили результаты работы структуры по итогам первой половины 2017 года. Нового начальника фонда поручено найти главе краевой службы по тарифам Антону Удальеву.

Не исключено, что в ближайшую неделю-две им будет назначен заместитель Сесюнина Дмитрий Баранов, который ранее, также как и Удальев, работал в региональном УФАС. До окончательного решения кадрового вопроса Баранов возглавит фонд с приставкой "и.о."

Стоит напомнить, что в соответствии с недавним решением Решетникова с 1 июля 2017 года Министерство строительства и ЖКХ Пермского края лишится части полномочий. В компетенции ведомства останутся лишь вопросы архитектуры и строительства. Управление непосредственно ЖКХ передано региональной службе по тарифам.