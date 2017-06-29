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Глава Карталов ушел в отставку28 июня в 18:31

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Исполнять обязанности будет его первый зам.

Глава Карталинского городского поселения Михаил Усольцев подал в отставку. Совет депутатов одобрил решение, пишет местное издание "Карталинская Новь". Временно исполняющей обязанности избрана первый заместитель главы Кристина Мятченко.

Конкурс по выбору нового кандидата на пост мэра состоится 11 августа, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Усольцев стал главой городского поселения в 2013 году. Его полномочия истекали в марте 2018 года. Причиной досрочной отставки мог стать конфликт Усольцева с собранием депутатов.

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