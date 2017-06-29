Шептий и Чечунова пошли против своей фракцииСегодня в 13:52
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В денежном споре.
Законодательное собрание Свердловской области одобрило проект поправок, пересматривающих систему финансирования техникумов и колледжей из бюджета. Документ подразумевает не просто корректировку, а уменьшение общего объема денежных вливаний в сферу образования - было 2 коэффициента, а станет 1, пояснил "Уралинформбюро" депутат Александр Ладыгин.
"Произошел отказ от коэффициента, который ранее выделялся муниципальными бюджетами именно на закупку учебной литературы для техникумов и колледжей. При этом позиция комитета по социальной политике, в лице Вячеслава Погудина, была такая: мы убираем этот коэффициент, но вводим новый - инфляционный. Мы внимательно вычитали поправки и сказали: так, ребята, минуточку, инфляционный коэффициент был в законе и раньше - вы фактически просто предлагаете снизить издержки из бюджета на субвенции для муниципалитетов на эти цели", - рассказал парламентарий.
Авторами проекта выступили представители "Единой России": Вячеслав Погудин, Владимир Терешков и Анатолий Никифоров. Законопроект поддержала и спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. Однако когда пришла пора голосовать, ряд видных представителей партии власти, включая лидера свердловских единороссов Виктора Шептия и руководителя фракции ЕР в региональном парламенте Елену Чечунову, выступили против решения об отмене коэффициента на покупку учебников.
"Я голосовала за проект закона, но против того, чтобы снижать коэффициент. Собственно, половина Заксобрания за это проголосовало. А зачем его снижать? Разве у нас достаточно учебных пособий?", - сообщила "Уралинформбюро" Чечунова.
Следует отметить, что в Свердловской области складывается крайне тяжелая ситуация с финансовой обеспеченностью колледжей и техникумов. Недавняя прокурорская проверка выявила более 400 нарушений. Например, в "Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова" в Екатеринбурге и "Полевском многопрофильном техникуме имени В.И. Назарова" на 15 учащихся выдают по 1 учебнику. А в некоторых учебных заведениях по 3 месяца не платятся стипендии.
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