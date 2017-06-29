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Экс-глава Арамиля станет советником губернатораСегодня в 11:38

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С перспективой устройства в правительство.

Бывший глава Арамиля Владимир Герасименко перешел на работу в администрацию губернатора Свердловской области. Чиновник 30 июня заступает на пост советника главы региона.

Как рассказал "Уралинформбюро" сам Герасименко, точно его функционал пока не прописан, но будет составлен в ближайшие дни. С большой долей вероятности на новой работе чиновнику поручат взаимодействие с муниципальными образованиями и законодательными органами.

В новой должности Герасименко проработает 2-3 недели, затем его переведут на работу в правительство. Куда конкретно, чиновник пока не рассказывает, однако известно, что это одно из министерств, а должность будет не ниже заместителя министра.

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