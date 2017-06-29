Новое продление антироссийских санкций вступило в силуСегодня в 15:19
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На полгода.
Решение Евросоюза о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС за 29 июня, передает "Уралинформбюро".
Экономические ограничения против России, действие которых заканчивалось 31 июля, продлены еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года. Основанием для такого решения стало якобы невыполнение РФ всех условий Минских соглашений. Кремль пообещал ответить согласно принципу "взаимности".
Впервые Евросоюз ввел санкции против России 31 июля 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Ряду российских банков и госкомпаний ограничен доступ на финансовый рынок, установлено эмбарго на торговлю российским оружием, а также запрет на экспорт в РФ некоторых товаров двойного назначения и технологий в области разработки и добычи нефти.
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