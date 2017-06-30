Чайка назначил нового прокурора ТюмениСегодня в 11:05
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Эдуарда Гиматова.
Старший советник юстиции Эдуард Гиматов возглавил прокуратуру Тюмени. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Ранее Гиматов руководил надзорным ведомством Тюменского района. Сейчас эти обязанности исполняет Владимир Третьяков, рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора региона Елена Мельникова.
Следует напомнить, что предыдущий прокурор города Руфат Биктимеров был снят с должности в марте 2017 года. Он перешел на пост заместителя прокурора Тюменской области.
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