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Пермский избирком "захлопнул дверь" перед кандидатами в губернаторыСегодня в 14:33

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Документы на выдвижение больше не принимаются.

Избирательная комиссия Пермского края завершила прием документов на выдвижение от кандидатов на выборы главы Прикамья.

Всего поучаствовать в губернаторской гонке решили 7 человек: врио губернатора Максим Решетников ("Единая Россия"), адвокат из Москвы Ирина Филатова (КПРФ), депутат регионального Заксобрания Олег Постников (ЛДПР), член совета пермского регионального отделения "Справедливой России" Владимир Аликин, член крайизбиркома Андрей Степанов ("Патриоты России"), экс-министр сельского хозяйства Прикамья Олег Хараськин ("Партия Великое Отечество") и лидер движения "Выбор" Константин Окунев ("Города России").

По сведениям, представленным каждым кандидатом, будет проводиться проверка, пояснили "Уралинформбюро" в крайизбиркоме.

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