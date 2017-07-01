Свердловские общественные советы при министрах "вылечат" от коррупции30 июня в 23:13
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Новыми нормами контроля.
Общественная палата Свердловской области до сентября 2017 года разработает документы для создания общественных советов при органах исполнительной власти. О необходимости этой работы 30 июня на заседании палаты напомнил первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев.
Как пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" секретарь свердловской Общественной палаты Сергей Полыганов, общественные советы при министерствах существуют и сейчас, но формировались они, как Бог на душу положит. "Об этом Владимир Путин говорил на последнем заседании Госсовета. Общественные советы не являются сейчас реальным инструментом гражданского контроля. Они должны проводить, к примеру, антикоррупционные мероприятия. Но это не всегда происходит, потому что сейчас, по мнению президента, и мы его разделяем, общественные советы являются карманными", - отметил Полыганов.
Теперь 50% членов советов будет назначать Общественная палата, 25% - сами исполнительные органы, а оставшиеся 25% выберут по конкурсу. Немаловажно, подчеркивает Полыганов, что палата получает право в форме рекомендации влиять на решение расформировать дискредитировавшую себя структуру. "Раз нет, условно говоря, метлы, то человек расслабляется. Это чистая психология", - отметил общественник.
Следует напомнить, что инициатором этого процесса в регионе стал врио губернатора Евгений Куйвашев. "У нас есть федеральный закон "Об основах общественного контроля". В связи с этим в декабре 2016 года был принят закон "Об общественном контроле в Свердловской области", который был подписан губернатором. Он подразумевает собой как раз ту полноценную форму контроля, которую осуществляет гражданский институт над органами государственной власти", - заключил Полыганов.
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