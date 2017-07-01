Новыми нормами контроля.

Общественная палата Свердловской области до сентября 2017 года разработает документы для создания общественных советов при органах исполнительной власти. О необходимости этой работы 30 июня на заседании палаты напомнил первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев.

Как пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" секретарь свердловской Общественной палаты Сергей Полыгано­в, общественные советы при министерствах существуют и сейчас, но формировались они, как Бог на душу положит. "Об этом Владимир Путин говорил на последнем заседании Госсовета. Общественные советы не являются сейчас реальным инструментом гражданского контроля. Они должны проводить, к примеру, антикоррупционные мероприятия. Но это не всегда происходит, потому что сейчас, по мнению президента, и мы его разделяем, общественные советы являются карманными", - отметил Полыганов.

Теперь 50% членов советов будет назначать Общественная палата, 25% - сами исполнительные органы, а оставшиеся 25% выберут по конкурсу. Немаловажно, подчеркивает Полыганов, что палата получает право в форме рекомендации влиять на решение расформировать дискредитировавшую себя структуру. "Раз нет­, условно говоря, метлы, то человек расслабляется. Это чистая психология", - отметил общественник.

Следует напомнить, что инициатором этого процесса в регионе стал врио губернатора Евгений Куйвашев. "У нас есть федеральный закон "Об основах общественного контроля". В связи с этим в декабре 2016 года был принят закон "Об общественном контроле в Свердловской области", который был подписан губернатором. Он подразумевает собой как раз ту полноценную форму контроля, которую осуществляет гражданский институт над органами государственной власти", - заключил Полы­ганов.