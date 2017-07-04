Чудновец пошла на выборы главы Среднего Урала из летнего кафе03 июля в 10:40
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Избирком ждет ее документы.
Свердловское региональное отделение "Интернациональной партии России" выдвинуло бывшего воспитателя детского сада Евгению Чудновец на выборы главы региона. Собрание партактива прошло 2 июля.
Как пояснил "Уралинформбюро" советник председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Ветошкин, документы на регистрацию кандидат может подать до 21 июля, а до 26 июля он должен сдать подписи по меньшей мере 126 муниципальных депутатов, чтобы перейти непосредственно к выборной кампании.
Стоит напомнить, что известна на всю страну Чудновец стала в начале ноября 2016 года, когда Катайский районный суд приговорил ее к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история получила в СМИ, за экс-воспитателя вступилась Генпрокуратура. Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.
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Скоро на выборы из общественных туалетов будут "ходить". Оно как-то более понятнее, чем кафе, там всё-таки "обЧество" какое-никакое естьответить
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