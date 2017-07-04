×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чудновец пошла на выборы главы Среднего Урала из летнего кафе03 июля в 10:40

Избирком ждет ее документы.

Свердловское региональное отделение "Интернациональной партии России" выдвинуло бывшего воспитателя детского сада Евгению Чудновец на выборы главы региона. Собрание партактива прошло 2 июля.

Как пояснил "Уралинформбюро" советник председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Ветошкин, документы на регистрацию кандидат может подать до 21 июля, а до 26 июля он должен сдать подписи по меньшей мере 126 муниципальных депутатов, чтобы перейти непосредственно к выборной кампании.

Стоит напомнить, что известна на всю страну Чудновец стала в начале ноября 2016 года, когда Катайский районный суд приговорил ее к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история получила в СМИ, за экс-воспитателя вступилась Генпрокуратура. Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
уф 03 июля в 11:07

Скоро на выборы из общественных туалетов будут "ходить". Оно как-то более понятнее, чем кафе, там всё-таки "обЧество" какое-никакое есть

ответить
Чудо-юдновец 03 июля в 16:09

Полнится фриками земля Русская..

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×