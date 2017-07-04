Сторонники открывают офис.

В Кургане 3 июля 2017 года откроется штаб Алексея Навального. Его возглавит региональный координатор движения "Голос" Михаил Кузовков.

В рамках открытия офиса пройдет встреча с волонтерами и сторонниками оппозиционера, рассказал "Уралинформбюро" Кузовков. На этой неделе работа штаба ограничится устной агитацией - до открытия не успели подвезти раздаточные агитматериалы.

Не исключено, что Алексей Навальный пообщается со своими сторонниками в Курганской области в августе. А в июле регион может посетить руководитель его предвыборного штаба на выборах президента России Леонид Волков.