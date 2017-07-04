Марадоне пора учить слова.

4 июля 2017 года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит поправки в закон "О гражданстве РФ" - иностранцы, вступающие в российское подданство, должны будут давать присягу.

Текст клятвы парламентская рабочая группа выбрала несколькими днями ранее, передает "Уралинформбюро". За его основу взят вариант, предложенный главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, с доработками экспертов.

"Я, (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - гласит присяга.

Президент России Владимир Путин 6 июня предложил продумать введение церемонии принятия присяги для вступающих в российское гражданство. После этого Госдумой был объявлен конкурс на лучшую клятву - всего было представлено 93 варианта.

Возможно, вскоре выучить текст присяги придется легендарному футболисту Диего Армандо Марадоне, который задумался о получении гражданства РФ. Об этом он рассказал во время своего визита на Кубок конфедераций-2017.

Стоит отметить, что пока не определены ни процедура принятия присяги, ни то, на каком языке должны приносить клятву верности РФ новоиспеченные граждане. По логике вещей, текст будет звучать на русском - перед подачей документов на получение гражданства необходимо пройти тест на минимальное знание языка. За несовершеннолетних детей и недееспособных лиц приносить присягу будут их законные представители.

В отдельных случаях, например с французским актером Жераром Депардье, гражданство присваивается в особом порядке - по указу президента РФ.