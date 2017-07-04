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В мэрии Миасса увольняются чиновники03 июля в 14:29

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Не всем нашли замену.

Сразу несколько чиновников администрации Миасса покинули занимаемые должности. Об этом 3 июля на аппаратном совещании заявил глава города Геннадий Васьков.

В связи с переменой места жительства с поста ушел заместитель главы по социальным вопросам Дмитрий Кирсанов, пояснили "Уралинформбюро" в администрации. Его обязанности возложены на руководителя управления соцзащиты населения Елену Липовую.

Руководитель МКУ МГО "Образование" Владислав Васильченко решил сменить место работы и стал директором МКОУ "СОШ №9". Замена ему пока не найдена.

Кстати, сменить род деятельности решил и местный военком Сергей Васильев, который работал в этой должности последние 6 лет. Причину его ухода в городской администрации называть отказались.

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