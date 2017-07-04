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Свердловский и пермский избиркомы раскошелятся на легитимность выборов03 июля в 18:11

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Голосование покажут в интернете.

Избирательная комиссия Пермского края объявила открытый конкурс на организацию интернет-трансляции с избирательных участков при проведении выборов губернатора. Стартовая цена - 10 миллионов рублей.

Трансляция изображения должна быть организована с 722 избирательных участков в нескольких муниципалитетах Прикамья: в Перми, Александровске, Березниках, Гремячинске, Губахе, Добрянке, Кизеле, Краснокамске, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чайковском и Чусовом, передает "Уралинформбюро".

"Изображение из помещения для голосования должно транслироваться на специальной странице сайта, название которого определяется министерством связи и массовых коммуникаций России. Видеокамеры устанавливаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля над волеизъявлением избирателей", - указывают авторы технического задания.

Следует отметить, что аналогичная процедура пройдет и в Свердловской области. Однако, как пояснил корреспонденту издания советник председателя облизбиркома Дмитрий Ветошкин, пока комиссия не готова объявить конкурс - в данный момент ведется лишь подготовительная работа.

"В июле, я думаю, в течение грядущих двух-трех недель мы будем уже точно понимать объем необходимых работ. Предварительные расчеты, конечно, есть. Даже несколько вариантов. Но все будет зависеть от того, как, скажем так, будет финансовый вопрос решен", - пояснил Ветошкин, опустив оценку стоимости работ.

Стоит напомнить, что онлайн-трансляция выборов наряду с другими технологиями стала избирательным трендом в 2012 году. Теперь ни одни выборы не обходятся без прямого наблюдения за голосованием. В 2017 году губернаторские выборы проведут с применением новых технологий, в частности, QR-кодирования результатов волеизъявления граждан.

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