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В выставке ИННОПРОМ-2017 примет участие министр экономики ЯпонииСегодня в 08:52

Специализирующийся на контактах с Россией.

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко примет участие в международной выставке ИНОПРОМ-2017, которая будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Ожидается, что он выступит на главной стратегической сессии деловой программы в первый день работы выставки, а также в ряде других бизнес-сессий, рассказали "Уралинформбюро" в оргкомитете мероприятия.

Следует отметить, что Хиросигэ Сэко совмещает свою должность с постом министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Также он возглавляет японский Совет по совместной с Россией деятельности на Курилах, который был создан в феврале 2017 года. При этом до назначения министром экономики будущий гость Екатеринбурга занимал должность главы координационного комитета по развитию связей с РФ.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
мы так и поняли Сегодня в 16:28

В общем, будет почву прощупывать как подальше залезть в Россию. Курилы для них это так...начало долго пути, так они думают

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