Запущенной в Японское море.

Утром 4 июля 2017 года Пхеньян совершил запуск ракеты из провинции Пхёнан-Пукто в направлении Японского моря. По данным Минобороны Японии, 40 минут спустя ракета упала в исключительной экономической зоне страны.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал постоянно повторяющиеся ракетные пуски КНДР откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, передает "Уралинформбюро".

"Пуск ракеты сегодня представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жесткое осуждение", - отметил он.

Высказался по поводу ракетных испытаний КНДР и президент США Дональд Трамп. "Не могу поверить, что Япония и Южная Корея продолжат с этим мириться. Может быть, Китай предпримет жесткий шаг по отношению к Северной Корее и покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда!" - написал он в Twitter.

Ранее глава Штатов призвал государства присоединиться к санкциям в отношении КНДР. Россия, в свою очередь, разработала "дорожную карту" деэскалации конфликта на Корейском полуострове, предполагающую поэтапный взаимный отказ Северной Кореи и США от угроз и провокаций.