Из-за ФСБ.

Внедрение пакета антитеррористических поправок депутата Госдумы РФ Ирины Яровой и сенатора Совета Федерации Виктора Озерова могут отложить на 5 лет - до 2023 года.

Этот вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, где, по данным источников "Ведомостей", неназванный представитель ФСБ раскритиковал положительный отзыв на закон Яровой-Озерова и потребовал внести правки. Комиссия взяла тайм-аут на раздумье. При этом возможен и другой вариант внедрения "пакета Яровой": с 1 июля 2018 года (как и планировалось ранее), но поэтапно - чтобы постепенно устранить недочеты.

Госдума приняла антитеррористический пакет законов главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой летом 2016 года, напоминает "Уралинформбюро". Часть его положений касается предоставления государственным органам персональных данных россиян: операторы связи, мессенджеры, социальные сети и прочие будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей, включая личные разговоры и переписку.