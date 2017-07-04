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Путин и Трамп встретятся 7 июля в ГамбургеСегодня в 16:47

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Повестка беседы будет свободной.

В Кремле назвали дату встречи лидеров России и США на полях Саммита G20 в Гамбурге.

"Согласовано на седьмое (июля – прим. ред.)", - заявил журналистам помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп на встрече планирует обсудить ситуации в Сирии и на Украине. По предварительным данным, повестка беседы будет свободной, лидеры смогут рассмотреть любые вопросы в ходе их первой личной встречи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что на полях саммита G20 у Владимира Путина запланирована целая серия двусторонних контактов, передает "Уралинформбюро".

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