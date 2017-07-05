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Две трети россиян хотят видеть Путина президентом еще разСегодня в 10:23

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И только 18% - за нового кандидата.

66% россиян согласны видеть Владимира Путина и дальше на посту президента. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-центр".

Только пятая часть россиян (18%) хотели бы видеть главой государства новое лицо. Не смогли дать ответ 16% респондентов.

После президентских выборов глава России должен продолжить текущую линию во внутренней политике, считают 42% опрошенных. 34% выступают за более жесткие меры контроля. 12% проголосовали за более либеральную, чем сейчас внутреннюю политику.

Существующую внешнюю политику поддерживают более половины россиян. 19% выступают за усиление конфронтации с Западом, 13%, напротив, – за политику умиротворения, передает "Уралинформбюро".

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Главу государства выберут на 6 лет. Владимир Путин выигрывал президентские выборы в 2000, 2004 и 2012 годах.

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