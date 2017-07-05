В ответ на санкции ЕС.

Правительство России до 31 декабря 2018 года, пролонгировало запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".

Ограничение распространяется на товары производства США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Продуктовое эмбарго направлено "на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России", говорится в пояснительной записке.

Впервые Евросоюз ввел санкции против России 31 июля 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Ряду отечественных банков и госкомпаний ограничили доступ на финансовый рынок, установили эмбарго на торговлю российским оружием, а также запрет на экспорт в РФ некоторых товаров двойного назначения и технологий в области разработки и добычи нефти.

29 июня вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.