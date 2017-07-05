Россия продлила продуктовое эмбарго против ЗападаСегодня в 10:52
- Текст
В ответ на санкции ЕС.
Правительство России до 31 декабря 2018 года, пролонгировало запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина, передает "Уралинформбюро".
Ограничение распространяется на товары производства США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
Продуктовое эмбарго направлено "на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России", говорится в пояснительной записке.
Впервые Евросоюз ввел санкции против России 31 июля 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Ряду отечественных банков и госкомпаний ограничили доступ на финансовый рынок, установили эмбарго на торговлю российским оружием, а также запрет на экспорт в РФ некоторых товаров двойного назначения и технологий в области разработки и добычи нефти.
29 июня вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 января 2018 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:55
В Сатке школьница погибла после падения с недостроенного здания
Ледового дворца.Сегодня в 10:54
Тюменец зарубил топором сожителя матери
Он арестован.Сегодня в 10:52
Россия продлила продуктовое эмбарго против Запада
В ответ на санкции ЕС.Сегодня в 10:39
Bentley и Maserati возглавили топ "убыточных" для страховщиков авто
Премиум-сегмента.Сегодня в 10:36
Тюменку будут судить за гибель 3-летней дочери от ВИЧ-инфекции
Женщина отрицала болезнь.Сегодня в 10:34
Банк "Открытие" сделал ипотеку доступнее для военных
Снизив процентную ставку.Сегодня в 10:32
В России не хватает гостиниц для гостей ЧМ-2018
Фанатов "раскидают" по хостелам и съемным квартирам.Сегодня в 10:23
Две трети россиян хотят видеть Путина президентом еще раз
И только 18% - за нового кандидата.Сегодня в 10:12
На Южном Урале сироту поселили в развалюху
С "поехавшими" стенами.Сегодня в 09:54
В Прикамье ливни обрушили две дороги
Чиновники ищут деньги на их восстановление.Сегодня в 09:44
Екатеринбурженка упала с 3-метрового аттракциона
Решается вопрос о возбуждении дела.Сегодня в 09:33
Пенсионер из Флориды 8 лет прятал труп супруги в холодильнике
Ради ее пенсии.Сегодня в 09:13
Итальянец трактором "нарисовал" Путина
В преддверии саммита G20.Сегодня в 09:10
Туристов в Италии ждет "черный четверг"
Из-за забастовки.Сегодня в 09:04
Спасатели обвинили чиновников в гибели 7 человек на озере в Челябинской области
Трагедии можно было избежать.
Главные новости
- Сегодня в 10:32В России не хватает гостиниц для гостей ЧМ-2018
- Сегодня в 09:04Спасатели обвинили чиновников в гибели 7 человек на озере в Челябинской области
- Сегодня в 08:41Ушел из жизни автор "Блокадной книги"
- Сегодня в 08:30Знаменитый утренний туман забил Кольцово
- 04 июля в 20:05В Екатеринбурге в подвале дома нашли труп
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.