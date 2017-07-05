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Свердловские депутаты выйдут на митингиСегодня в 18:42

  • Текст

Для встречи с избирателями.

Встречи депутатов с избирателями в Свердловской области приравняют к митингам. Комитет по законодательству и общественной безопасности регионального парламента 5 июля 2017 года не единогласно, но одобрил соответстсвующий законопроект, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Коммунист Игорь Аксенов указал, что этот закон нарушает конституционное право граждан на встречу со своими избранными депутатами и проголосовал против. Однако проект "продавили" единороссы, которые отметили, что если этого не сделают они, сделает прокуратура, так как такие встречи уже приравнены к митингам на федеральном уровне.

Следует отметить, что когда закон вступит в силу, региональным властям придется определить перечень мест в каждом муниципалитете Свердловской области, где народные избранники смогут проводить встречи с избирателями.

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