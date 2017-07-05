×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Проекты с ИННОПРОМа войдут в "Пятилетку развития" КуйвашеваСегодня в 18:52

  • Текст

Для улучшения жизни в регионе.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов разработает механизм внедрения в народную программу "Пятилетка развития" проектов, представленных на ИННОПРОМ-2017. Соответствующее поручение на заседании правительства области 5 июля дал врио главы региона Евгений Куйвашев.

"Мы проводим ИННОПРОМ, рассчитывая не только на имиджевый, но, прежде всего, на реальный экономический, технологический, внедренческий эффект. Результаты должны находить свое отражение в новых технологиях, новых материалах, новых кооперационных проектах, новых рынках сбыта. В новом качестве жизни уральцев", – уверен Куйвашев.

Стоит напомнить, что ИННОПРОМ-2017 "Умное производство: глобальный подход" обещает быть рекордным как по представительности, так и по важности тем, которые будут вынесены на пленарную сессию и дискуссионные площадки. Ожидается визит туда ряда высокопоставленных гостей: президента России Владимира Путина, бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори, министра экономики, промышленности и торговли Страны восходящего солнца Хиросигэ Сэко и экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина.

Ранее по теме:
Свердловская область удивит интерактивными программами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×