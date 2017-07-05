Для улучшения жизни в регионе.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов разработает механизм внедрения в народную программу "Пятилетка развития" проектов, представленных на ИННОПРОМ-2017. Соответствующее поручение на заседании правительства области 5 июля дал врио главы региона Евгений Куйвашев.

"Мы проводим ИННОПРОМ, рассчитывая не только на имиджевый, но, прежде всего, на реальный экономический, технологический, внедренческий эффект. Результаты должны находить свое отражение в новых технологиях, новых материалах, новых кооперационных проектах, новых рынках сбыта. В новом качестве жизни уральцев", – уверен Куйвашев.

Стоит напомнить, что ИННОПРОМ-2017 "Умное производство: глобальный подход" обещает быть рекордным как по представительности, так и по важности тем, которые будут вынесены на пленарную сессию и дискуссионные площадки. Ожидается визит туда ряда высокопоставленных гостей: президента России Владимира Путина, бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори, министра экономики, промышленности и торговли Страны восходящего солнца Хиросигэ Сэко и экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина.

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