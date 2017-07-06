И ввести санкции в отношении ее партнеров.

Вашингтон будет вводить санкции в отношении стран, сотрудничающих с КНДР. Об этом заявила постпред США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли, передает "Уралинформбюро".

"Есть страны, которые позволяют себе торговать с Северной Кореей и даже воодушевляют на это других в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Эти страны хотят сохранить торговые соглашения с Соединенными Штатами. Этого не случится. Наш настрой на ведение торговли меняется, когда страны несерьезно относятся к угрозам в сфере безопасности", - заявила Хейли.

При этом она упомянула Китай, торговля с которым, по словам дипломата, составляет 90% товарооборота Северной Кореи: "Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день".

Представитель США также отметила, что Вашингтон готов в случае необходимости применить в отношении КНДР военную силу, однако первоначально будет воздействовать на Северную Корею посредством экономических мер. "У нас есть большие возможности в сфере торговли", - цитируют Хейли российские СМИ.