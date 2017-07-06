Путина утром 10 июля поведут на ИННОПРОМСегодня в 11:45
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Остальным ждать полудня.
Программа визита Владимира Путина в Екатеринбург продолжает обрастать подробностями. Первоначально пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства 9 июля проведет в уральской столице неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори.
В дальнейшем оргкомитет выставки ИННОПРОМ-2017, которая будет проходить в мегаполисе с 10 по 13 июля, распространил информацию о том, что в первый день экспозиция для посетителей откроется не в 10.00, а в 12.00. "В утренние часы будут организованы обходы экспозиции для глав международных делегаций", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе.
Судя по повышенным мерам безопасности на нынешней выставке, обход будет устроен для Владимира Путина. Он впервые посещает ИННОПРОМ за все годы ее проведения.
Прежние экспозиции были отмечены визитами Дмитрия Медведева. Премьер-министр РФ прилетал в Екатеринбург днем на несколько часов. Для его обхода перекрывался на вход-выход посетителей один из залов.
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