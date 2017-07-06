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Ройзман - все: сходит с дистанцииСегодня в 13:53

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Без подписей.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обнародовал информацию о темпах преодоления муниципального фильтра для выдвижения на выборы губернатора Свердловской области, передает "Уралинформбюро"

"Собрал 39 подписей депутатов из 126 муниципального фильтра. Шансов пройти все меньше. Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры", - констатировал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

На фоне конкурентов, большинство из которых собрало необходимое количество за первую же неделю, темпы Ройзмана выглядят весьма удручающие - у него практически нет шансов вступить в выборную гонку. Масла в огонь на днях подлила глава ЦИК России Элла Памфилова, которая заявила, что есть ряд вопросов по легитимности выдвижения Ройзмана в губернаторы федеральным Бюро "Яблока".

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