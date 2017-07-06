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Избирателей отправят в МФЦ перед выборами Сегодня в 15:07

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Для голосования не по месту прописки.

Избирательная комиссия Свердловской области определила перечень участков для голосования на выборах главы региона по специальным заявлениям, которые пришли на смену открепительным.

В Екатеринбурге определены 78 таких избирательных участков: по 11 участков в Верх-Исетском, Кировском, Орджоникидзевском районах, 10 в Железнодорожном районе, 13 в Ленинском районе, 8 в Октябрьском районе, 14 в Чкаловском районе.

Аналогичного списка по остальным муниципалитетам Свердловской области в публичном доступе пока нет, пояснили "Уралинформбюро" в облизбиркоме. Он будет опубликован позднее. Известно лишь, что всего по области таких участков будет 258.

Стоит напомнить, что избиратели, которые не смогут проголосовать по месту прописки 10 сентября, в период с 26 июля по 4 сентября имеют право обратиться в любой ТИК, УИК или МФЦ, где им будет оформлен документ для возможности голосовать на другом участке из особого перечня.

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