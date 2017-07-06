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Путин ввел "комендантский час" в ЕкатеринбургеСегодня в 15:53

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В центре ограничат свободу передвижения.

Визит президента России Владимира Путина на ИННОПРОМ-2017 вынудил администрацию Екатеринбурга скорректировать массовые мероприятия в центре города. Организаторы фестиваля "О, да! Еда!", который пройдет в грядущие выходные на территории спорткомплекса "Динамо", пояснили корреспонденту "Уралинформбюро", что 9 июля завершат работу ранее запланированного - к 18.00.

"Пришло письмо из администрации. Постановление 333. Там сказано, что время надо изменить в связи с невозможностью нас охранять - все силы будут брошены на более важные дела. А без охраны мы не имеем права проводить ничего. Все все понимают. Там японцы едут, Путин будет в "Космосе". Хорошо хоть не отменили вообще", - пояснила член организационной группы на условиях анонимности.

Стоит напомнить, что 9 июля Владимир Путин прибудет в Екатеринбург и поужинает с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Воскресным вечером состоится церемония торжественного открытия ИННОПРОМа в ККТ "Космос" - по соседству с "Динамо. Весьма вероятно, что глава государства посетит это мероприятие.

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