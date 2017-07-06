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На мэрских выборах в Нижнем Тагиле Носова опередил студентСегодня в 16:32

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Чапурин первым подал документы в избирком.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила приняла документы от первого кандидата на пост главы города. Им оказался учащийся Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа Никита Чапурин, которого выдвинула партия "Патриоты России".

Как пояснил "Уралинформбюро" председатель свердловского реготделения "патриотов" Константин Худяков, Чапурин, возглавляющий общественную организацию "Тагил без ям", уже работает с электоратом. Вероятнее всего, Чапурин, как и на выборах в местную думу в 2012 году, на которых он потерпел фиаско, во главу своей программы поставит дорожные проблемы Нижнего Тагила.

Действующий глава города и явный фаворит всей выборной гонки Сергей Носов, которого ранее ожидаемо поддержала "Единая Россия", пока документы в избирком не сдал.

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