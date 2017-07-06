По решению Путина.

6 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности восьми генералов МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). О причинах принятия такого решения не сообщается. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кадровые перестановки ждут, в частности, Главное управление МЧС по Свердловской области, где с должности начальника снят генерал-майор Андрей Заленский, которому несколько лет прочили уход на пенсию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главка, временно исполняющим обязанности руководителя назначен полковник Иван Павленко.

Стоит отметить, что в феврале поста лишился глава расформированного Уральского регионального центра МЧС Сергей Мирошниченко. Вместе с ним тем же указом глава государства снял с должностей еще 15 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.



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