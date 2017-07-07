Губернатор уволил Титова.

Глава Южного Урала Борис Дубровский освободил от занимаемой должности первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Титова. В постановлении, опубликованном на сайте правительства региона, указано, что чиновник сам выразил желание покинуть пост.

Дмитрий Титов был назначен первым замминистра в ноябре 2016 года, передает "Уралинформбюро". До этого он занимал должность заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы.