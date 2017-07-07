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Мэр Катайска победил депутатов гордумы в судеСегодня в 11:09

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И сдал в полицию.

Катайский районный суд удовлетворил заявление главы города Валерия Черных о признании необоснованным решения местной гордумы, инициировавшей его отставку.

Заседание состоялось 6 июля 2017 года. Как пояснила "Уралинформбюро" помощник районного судьи Светлана Сироткина, решение в законную силу не вступило, у ответчика есть месяц на обжалование.

Кроме того, 5 июля Валерий Черных подал заявление в полицию. Правоохранители разбираются с несанкционированной акцией протеста, организованной днем ранее одним из депутатов. По сообщениям очевидцев, с плакатом "Долой мэра!" по Катайску разгуливал единоросс Иван Семянников.

"Обращение главы Катайска рассмотрено. В ближайшее время по результатам проверки будет принято решение и направлен ответ заявителю", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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