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Наследие Чурова осложнит выборы свердловского губернатораСегодня в 13:08

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Большая часть КОИБов может дать сбой.

Свыше половины комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут задействованы в выборах губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, могут выйти из строя во время подсчета голосов, как это было годом ранее на выборах в Госдуму.

В прошлом году некоторые специалисты полагали, что комплексы вышли из строя из-за цвета печати на листах для голосования. На тестовых бюллетенях печати были нанесены черной краской, а на выборах проставлены вручную синей - вот КОИБы якобы и не справились. Однако верной оказалась другая версия - изначальные неполадки сканирующего устройства. Проблема оказалась в длине бюллетеней.

"Мы проводили исследования и пришли к выводу, что с короткими бюллетенями (оптимальный размер А4) все КОИБы работают нормально, а с длинными - начинают "глючить", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" представитель облизбиркома.

Неполадки были отмечены у порядка 350 из 600 КОИБов, которые будут установлены в 2017 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Полевском. Эти комплексы из обособленной партии, произведенных по спецзаказу бывшего председателя ЦИК РФ Владимира Чурова. Он сам выбирал завод-производитель, отметил собеседник издания, но покупку оплатили из федерального бюджета. Эти аппараты установлены в Свердловской области и в Санкт-Петербурге.

Несмотря на "глючность" этих устройств, специалисты свердловского избиркома заверили, что учли опыт прошлого года и на грядущих выборах сверстают бюллетень так, чтобы КОИБ мог без проблем его "проглотить". Следует отметить, что на сегодняшний день в выборах губернатора Свердловской области изъявили желание участвовать 11 кандидатов.

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