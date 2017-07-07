По работе с нарушениями на выборах.

В Свердловской области с 10 июля заработает Ситуационный центр региональной избирательной комиссии. Сотрудники новой структуры дадут жителям региона ответы на все вопросы, касающиеся предстоящих выборов 10 сентября 2017 года.

В центре будут работать четыре оператора, которые примут все входящие обращения как от граждан, так и от представителей политических партий и кандидатов. Вопросы можно ежедневно направлять по телефону, электронной почте и скайпу.

Сотрудники центра прошли специальное обучение общению с проблемами избирателей по методичкам, разработанным специалистами облизбиркома. В них, к примеру, помимо прочего прописана тактика работы с агрессивными заявителями и жалобщиками, а для сокращения времени ответа на часто задаваемые вопросы создан четкий скрипт.

"Основное для нас сегодня – новый порядок включения избирателей в списки избирателей. Мы все-таки ждем от этого некоего эффекта в виде повышения явки. И нам важно донести до каждого, каким образом он может заявиться на определенный, удобный ему избирательный участок", - пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" председатель избирательной комиссии Валерий Чайников.

Ранее он прогнозировал на выборах главы региона явку вплоть до 55% благодаря тому, что Свердловская область 10 сентября 2017 года станет площадкой для апробации новых выборных технологий перед президентской кампанией в марте 2018 года. Грядущие выборы пройдут с применением QR-кодирования и без открепительных удостоверений.

Каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить данные в специальную программу, сведения из которой будут переносится в систему ГАС "Выборы" с помощью QR-кода. В рамках отказа от открепительных удостоверений избиратель получает право за 45 дней до голосования прийти в территориальную комиссию и заявить о намерении проголосовать по месту своего фактического нахождения - он будет отправлен на ближайший к нему избирательный участок.

Ситуационный центр будет фиксироваться все обращения, включая и анонимные звонки. По необходимости они будут передаваться в органы власти и правоохранителям для реагирования. Однако, как пояснил Чайников, основная работа центра все же будет связана не с регистрацией и обработкой жалоб о нарушениях.

"Моя позиция: мне контролеры не нужны. Но коли есть общественный запрос на подтверждение чистоты нашей работы – мы с этим соглашаемся, как с необходимым злом. Мы готовы работать со всеми на конструктиве, чтобы не было огульных обвинений, заранее организованных. У нас сейчас 26 тысяч членов комиссий в области, и считать, что все они мошенники… уж извините. Чистота выборов нам важна больше, чем всем остальным, наверное. Поэтому работа с Общественной палатой, как на предыдущих выборах, так и в этом году будет еще более широкой", - пояснил глава избиркома.

На сегодняшний день Общественная палата Свердловской области сформировала самую интуитивно понятную и действенную форму гражданского контроля за выборами в регионе. С подачи заместителя председателя палаты Сергея Майзеля любой гражданин может в реальном времени поместить информацию о нарушениях своих прав на интерактивную карту региона. Сделать это можно двумя способами: через сайт палаты или через мобильное приложение для смартфона.

Жители региона ничем не скованы при подаче жалобы. Они могут сообщать как о разбитой дороге, свалке на газоне или неработающем светофоре, так и об организации "каруселей" на выборах или вбросах бюллетеней для голосования. Для этого достаточно сделать фото и отправить его с комментарием о произошедшем.

Следует отметить, что в действующем законодательстве не предусмотрены иные формы общественного контроля за выборами кроме наблюдателей от кандидатов и политических партий.