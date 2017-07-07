С помощью бизнеса.

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов рассказал бизнес-сообществу Свердловской области о грядущей реформе государственного контроля и надзора, передает "Уралинформбюро". 7 июля 2017 года в Екатеринбурге состоялось публичное обсуждение правоприменительной практики с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой и врио главы региона Евгения Куйвашева.

Михаил Абызов предстал перед уральскими предпринимателями в необычном амплуа чиновника-революционера, раскрыв детали перехода на новый – сервисный формат общения между надзорными ведомствами и предпринимателями. Программа будет реализована в 3 этапа и предполагает переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан. Иными словами, важен не размер бизнеса – большой он или малый, а то, насколько он может быть опасен для россиян.

В свою очередь, Анна Попова призвала соблюдать баланс либеральности и здравого смысла. По ее словам, количество проверок со стороны надзорных органов уже снижено до возможного минимума: "Надо понимать, что любое несоблюдение санитарных требований приводит к вспышкам - инфекционным и массовым. Пример – Магадан, когда 80 человек слегли с сальмонеллезом. Ущерб составил 80 миллионов рублей, тогда как прибыль предприятия (где отравились люди – прим. ред.) за 5 лет его работы – не больше 8 миллионов. Я ни к чему не призываю, но контроль очень важен".

Михаил Абызов заявил о готовности тесно сотрудничать с уральскими предпринимателями и получать от них предложения и пожелания. По его словам, те, кто пишут законы, зачастую замыкаются внутри Садового кольца. "Мы видим проблемы. Самое главное, чтобы вы продолжали оказывать давление на нас, бюрократов, чтобы эти проблемы не замылились", - заявил министр.

Представители уральского бизнес-сообщества поддержали реформаторские идеи, озвученные Абызовым. По их словам, если реформу удастся реализовать, это разрушит многие барьеры и существенно облегчит им жизнь.