Денис Мантуров и Евгений Куйвашев проведут Путина по ИННОПРОМу09 июля в 15:46
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Утром 10 июля.
Пресс-служба Минпромторга РФ раскрыла некоторые секреты выставки ИННОПРОМ-2017, открывающейся вечером 9 июля в Екатеринбурге.
На торжественной церемонии в ККТ "Космос" будет глава ведомства Денис Мантуров, который традиционно открывает эту выставку в последние годы. Ожидается, что в зале будут присутствовать прибывающий в уральскую столицу с двухдневной рабочей поездкой Владимир Путин и экс премьер-министром Японии Сиро Мори. Страна восходящего солнца в этом году является партнером по организации ИННОПРОМа, посвященного "умному производству".
Как стало известно "Уралинформбюро", Денис Мантуров вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым утром 10 июля проведут для президента России экскурсию по павильонам "Екатеринбург-ЭКСПО". Владимир Путин впервые посещает эту выставку и организаторы решили выделить 2 часа для его обхода. С 10 до 12 для остальных посетителей ИННОПРОМ будет закрыт. Исключение сделают лишь для прессы, которую привезут на выставку рано утром.
Скорее всего, в обед понедельника Путин покинет Екатеринбург, а у Мантурова, который на федеральном уровне является ответственным за ИННОПРОМ, будет еще два дня напряженной работы. В частности, встречи с членами правительств Бахрейна, ОАЭ, Чехии, Японии.
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