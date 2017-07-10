Утром 10 июля.

Пресс-служба Минпромторга РФ раскрыла некоторые секреты выставки ИННОПРОМ-2017, открывающейся вечером 9 июля в Екатеринбурге.

На торжественной церемонии в ККТ "Космос" будет глава ведомства Денис Мантуров, который традиционно открывает эту выставку в последние годы. Ожидается, что в зале будут присутствовать прибывающий в уральскую столицу с двухдневной рабочей поездкой Владимир Путин и экс премьер-министром Японии Сиро Мори. Страна восходящего солнца в этом году является партнером по организации ИННОПРОМа, посвященного "умному производству".

Как стало известно "Уралинформбюро", Денис Мантуров вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым утром 10 июля проведут для президента России экскурсию по павильонам "Екатеринбург-ЭКСПО". Владимир Путин впервые посещает эту выставку и организаторы решили выделить 2 часа для его обхода. С 10 до 12 для остальных посетителей ИННОПРОМ будет закрыт. Исключение сделают лишь для прессы, которую привезут на выставку рано утром.

Скорее всего, в обед понедельника Путин покинет Екатеринбург, а у Мантурова, который на федеральном уровне является ответственным за ИННОПРОМ, будет еще два дня напряженной работы. В частности, встречи с членами правительств Бахрейна, ОАЭ, Чехии, Японии.